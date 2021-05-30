В Москве прошел турнир по кулачным боям USF 1

В Москве состоялось дебютное шоу новой российской лиги кулачных боев United Steel Fighters.

На первом отборочном турнире USF 1 одиннадцать бойцов пробились в 1/16 финала в четырех весовых категориях, получив возможность сражаться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Полные результаты турнира USF 1:

1. Сиражутдин Мамаев (Москва) vs. Мамасадык уулу Киязбек (Москва) — победа Мамаева нокаутом в первом раунде.

2. Малик Абдуллабеков (Махачкала) vs. Шамиль Микаилов (Махачкала) — победа Микаилова техническим нокаутом в третьем раунде (досрочный отказ)

3. Руфат Ахмедов (Оренбург) vs. Орифхочаи Едгорзода (Москва) — победа Ахмедова решением судей (3 полных раунда).

4. Александр Самошкин (Краснодар) vs. Рустем Фатхуллин (Уфа) — победа Фатхуллина решением судей (3 полных раунда).

5. Александр Ларкин (Москва) vs. Магомед Магомедов (Магнитогорск) — победа Ларкина решением судей (3 полных раунда).

6. Егор Блашкевич (Москва) vs. Андрей Сень (Санкт-Петербург) — победил Сень решением судей (3 полных раунда).

7. Владимир Чеботарев (Судак) vs. Рустам Наврузбеков (Памир) — победа Чеботарева техническим нокаутом в первом раунде (отказ секунданта после первого раунда).

8. Артуш Саркисян (Ярцево) vs. Василий Архипов (Санкт-Петербург) — победа Саркисяна нокаутом в первом раунде — (нокаут вечера).

9. Радик Каримов (Тюмень) vs. Акрамшо Азизмамадов (Памир) — победа Каримова техническим нокаутом в первом раунде (остановка рефери).

10. Шамиль Разаков (Электросталь) vs. Артур Свиридов (Ростов-на-Дону) — победа Свиридова решением судей (3 полных раунда).

11. Главный бой вечера: Зайнилобидин Латипов (Москва) vs. Марат Хасанов (Москва) — победа Латипова техническим нокаутом во втором раунде (остановка рефери).