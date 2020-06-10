Менеджер Петра Яна прокомментировал подписание контракта на бой за титул UFC

Российский боец UFC Петр Ян (14-1) подписал контракт на титульный бой в легчайшем весе, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», который представляет Ян. Его соперником станет экс-чемпион организации бразилец Жозе Алдо, а поединок пройдет 11 июля в Абу-Даби на турнире UFC 251.

— Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго, — сказал менеджер бойца Саят Абдрахманов. — Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор пал на Алдо. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью. Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но все-таки Алдо очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет легким, но уверены, что Петр станет чемпионом.

Ян третий месяц находится в Таиланде на сборах. Во время карантина он тренировался дома, но две недели назад залы в стране снова открыли, и российский боец приступил к полноценным тренировкам.