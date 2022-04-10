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Сегодня, 18:30

Волкановски стал 5-м бойцом в истории, кто одержал 11 побед подряд с начала карьеры в UFC

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) после доминантной победы над Корейским Зомби (17-7) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида присоединился к группе бойцов, которые одержали как минимум 11 подряд побед с самого начала выступлений в UFC.

«Александр Волкановски — один из пяти бойцов в истории UFC, которые одержали 11 побед подряд с самого старта их карьеры в организации. Волкановски повторил рекорд Андерсона Сильвы (16), Хабиба Нурмагомедова (13), Ройса Грейси (11-0) и Камару Усмана (15)», — пишет ESPN.

Волкановски дебютировал в UFC в 2016 году на турнире UFC Fight Night 101 против японца Юсукэ Касуя (10-7), одолев его техническим нокаутом во втором раунде.

Алекс Волкановски
UFC
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