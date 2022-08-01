Джулианна Пенья просит третий бой против Нуньес

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) прокомментировала матч-реванш против Аманды Нуньес (22-5), потребовав организовать им трилогию.

«Это было жестче стейка за два доллара, — написала Пенья в соцсетях. — Спасибо всем за поддержку! Это просто кошачья царапина, на которую наложили пару швов. Все кусочки кожи на месте, операция не потребовалась. Люблю всех вас! Сейчас между нами счет 1:1. #народныйчемпион #трилогия #ПеньяпротивНуньес3».

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.