Менеджер Нурмагомедова рассказал, что Хабибу предлагали 100 миллионов за бой с Мейвезером

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что бойцу предлагали 100 миллионов долларов за бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера.

— Нам предложили 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером, — цитирует TMZ Абдельазиза. — Дана Уайт был готов, все были готовы. Но вы знаете, Хабиб — боец ММА. Если бы Флойд согласился драться в ММА, чтобы его маленькую задницу надрали, без проблем.

26 августа 2017 года Мейвезер встретился с другим бойцом ММА Конором Макгрегором и победил в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде.