Менеджер назвал главный комплекс Александра Емельяненко

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов подвел итоги сборов своего именитого клиента в Карачаево-Черкесии, а также рассказал о его главном комплексе.

«Саше достаточно сложно было набирать форму, — признался Бостанов в интервью «СЭ». — Откровенно говоря, это видно на фотографиях и видео. Главный комплекс Саши — это то, что у него не уходит живот. Он очень сильно переживает, говорит: «Блин, я тренируюсь два раза в день, но какого хрена живот не уходит?». В какой-то момент он психанул и начал есть одну капусту. Я говорю: «Саня, ты тренируешься и пашешь. Какая капуста?». Посмотрите на Сашу, который весит 125-130 кг, и капусту... О чем тут разговор?»

«Честно, тяжело, — продолжил Азамат. — Я думал, что будет легче и быстрее. Но он запустил себя очень сильно. Я ожидал, что процесс восстановления быстрее пройдет».

Александр Емельяненко провел ровно месяц на сборах в горах. Его следующим оппонентом станет блогер Артем Тарасов.