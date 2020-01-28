Менеджер Макгрегора: «Возвращение Конора в бокс? Он серьезно относится к этому»

Оди Аттар, менеджер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, рассказал, что он думает о перспективе возвращения Конора на боксерский ринг. Он отметил, что ирландец серьезно относится к этому.

— Он серьезно относится к боксу, — цитирует менеджера MMA Fighting. — Он говорил об этом. Я могу сказать вам, что если он говорит, что чем-то интересуется, то это, скорее всего, случится.

31-летний Макгрегор одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. Также он провел один боксерский поединок, в котором уступил американцу Флойду Мейвезеру.