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Сегодня, 14:25

Менеджер Крылова рассказал о подготовке своего подопечного к поединку со Спэнном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер бойца UFC, выступающего в полутяжелом весе, Никиты Крылова Александр Скаредин рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Райаном Спэнном.

«Соперник — очень серьезный. Это разборки элиты полутяжелого веса UFC. Победителя этого боя через один-два поединка ждет титульное противостояние. Понятно, что ставки в бою невероятно высоки, но при этом у соперника есть свои плюсы и минусы. С ним можно работать. Мы постарались организовать лагерь Никиты так, чтобы максимально его подготовить к конкретному сопернику. У него был большой и хороший лагерь с несколькими спарринг-партнерами в Кисловодске, которых мы тщательно и специально подбирали с точки зрения антропометрии и манеры работать. В начале февраля Никита вместе с Сергеем Билостенным и тренерским штабом вылетел в Америку, чтобы пройти акклиматизацию. С ребятами мы на связи, они очень бодры и вес в норме. Пока все складывается хорошо», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Утром 26 февраля Никита Крылов в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе сразится с американцем Райаном Спэнном. В последнем поединке Крылов победил швейцарца турецкого происхождения Волкана Эздемира.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-krylova-esli-nikita-pobedit-spenna-to-cherez-boi-dva-mozhet-podratsya-za-titul-229875/
Никита Крылов
ММА
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