Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз признал бразильца Чарльза Оливейру чемпионом UFC в легком весе.

«Чарльз Оливейра — чемпион UFC в легком весе, а Ислам — претендент, и мы выйдем туда, чтобы бросить вызов чемпиону и отобрать у него кое-что очень тяжелое», — сказал Абдель-Азиз в интервью Canal Encarada.

Махачев сразится с Оливейрой на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Оливейра — экс-чемпион UFC в легком весе. Бразильца лишили титула перед боем с Джастином Гэтжи из-за проваленного взвешивания.