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Минеев — Родригесу: «Не расслабляйся. Усердно готовься к нашему бою»

Минеев отреагировал на обращение Родригеса
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев отреагировал на обращение бразильца Фернандо Родригеса.

«Здравствуй, брат. Начну с соболезнований. Я сегодня узнал, что твой младший брат погиб на Украине. Я также слышал, что тебе пришла повестка. Я очень взволнован нашим боем, и надеюсь, что тебя отпустят. Буду молиться о тебе и твоей семье в ноябре», — написал Родригес Минееву (историю личной переписки Минеев показал в соцсетях).

«Недавно Фернандо Родригес, с которым у нас намечается бой, прислал в директ сообщение, которое меня, честно говоря, тронуло, — отреагировал Минеев на видео в соцсетях. — Спасибо тебе, Фернандо, за твою поддержку! Считаю поступок достойным уважения, но как твой будущий соперник хочу тебя предупредить: не расслабляйся. Готовься к нашему бою усердно, и мы покажем настоящую рубку, то, чего нас по-настоящему ждет публика».

Минеев и Родригес сразятся по правилам кикбоксинга на турнире, который состоится 18 ноября в Москве.

В сентябре на турнире по кикбоксингу в Элисте Минеев одержал досрочную победу над боснийцем Эрко Джуном.

Владимир Минеев
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