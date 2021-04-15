Менеджер Хабиба считает, что Диас будет драться за пояс в случае победы над Эдвардсом

Менеджер многих известных бойцов, включая ныне отставного Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз заявил, что победитель боя Нейт Диас — Леон Эдвардс станет следующим претендентом на пояс.

«Послушайте, Камару Усман — чемпион. К моменту завершения боя Диас — Эдвардс он проведет три боя с момента встречи с Ковингтоном. Если Колби думает, что он получит титульный шанс после одной победы, то он сумасшедший.

У нас есть Леон Эдвардс, идущий на серии из 8-9 побед. Если он победит Нейта Диаса, то станет претендентом номер один. Если Нейт Диас побьет Эдвардса, то претендентом номер один станет он. Здесь все просто. Колби и близко не стоит возле статуса претендента номер один.

Нельзя просто победить Вудли и получить титульный шанс, когда чемпион подрался уже три раза. Возможно, он претендент номер шесть. Колби Ковингтон не любит драться», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

Поединок между Диасом и Эдвардсом станет со-главным событием турнира UFC 262, который пройдет в ночь на 16 мая в Хьюстоне.