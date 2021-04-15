Джереми Стивенс все еще хочет боя с Макгрегором и планирует прикончить его калф-киками

Ветеран UFC Джереми Стивенс все еще хочет сразиться с Конором Макгрегором, и он говорит, что финишировал бы ирландца ударами в ногу.

«Я поднимаюсь в весе, потому что хочу этих захватывающих боев. Мне нужны эти бои. К черту пояс. Я хочу сразиться с Нейтом Диасом, Конором Макгрегором, хочу прикончить его калф-киками, чтобы он убрался отсюда к чертовой матери. Я хочу, чтобы мне заплатили и дали возможность устроить рубку, братан, вот почему я здесь», — цитирует Стивенса MMA Junkie.

В 2016 году на пресс-конференции перед UFC 205 в Нью-Йорке Стивенс и Макгрегор вступили в одну из самых часто цитируемых словесных перепалок в истории UFC. Когда репортер спросил, кто стал бы самым тяжелым испытанием для Макгрегора в полулегком весе, Стивенс решил взять дело в свои руки и сказать, что им бы стал он.

«Прямо здесь. Прямо сейчас, я — самый сильно бьющий полулегковес. Этот парень отправляет людей в технический нокаут. Когда я нокаутирую людей, они ни хрена не двигаются», — сказал тогда Стивенс.

«Кто, черт возьми, этот парень? Кто это, черт возьми, такой?» — отреагировал Макгрегор.

34-летний Стивенс (28 побед, 18 поражений) проведет следующий бой на UFC on ESPN 22, который состоится в ночь на 18 апреля в Вегасе. Соперник — Драккар Клозе с рекордом 11-2-1.