Менеджер Хабиба рассказал о заработках бойца за публичные выступления

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз рассказал, сколько спортсмен зарабатывает за публичные выступления. Ранее издание BJ Penn со ссылкой на Forbes указало, что боец получает 78 тысяч долларов в день за выступления перед публикой.

— Это немного не так, — написал у себя в Twitter Абдель-Азиз. — Хабиб зарабатывает минимум 300 тысяч долларов за публичное выступление.

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА.

Ближайший бой Нурмагомедова должен пройти 19 сентября, его соперником станет американец Джастин Гэтжи.