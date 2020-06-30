Менеджер Хабиба рассказал о заработках бойца за публичные выступления
30 июня 2020, 09:47
Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз рассказал, сколько спортсмен зарабатывает за публичные выступления. Ранее издание BJ Penn со ссылкой на Forbes указало, что боец получает 78 тысяч долларов в день за выступления перед публикой.
— Это немного не так, — написал у себя в Twitter Абдель-Азиз. — Хабиб зарабатывает минимум 300 тысяч долларов за публичное выступление.
31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА.
Ближайший бой Нурмагомедова должен пройти 19 сентября, его соперником станет американец Джастин Гэтжи.
This is little bit wrong his speaking engagements 300k per day minimum https://t.co/2ehBJtd3Le— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) June 30, 2020
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