Менеджер Хабиба рассказал, что нужно сделать Конору, чтобы получить реванш

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких условиях может состояться его повторный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Конор Макгрегор? Сейчас мы диктуем условия, — сказал менеджер в интервью TMZ. — Он может вернуться, чтобы заработать денег, но есть два чемпиона — Хабиб и Гэтжи. А Конор сейчас даже не третий, он четвертый или пятый. Он должен сначала побиться с Нейтом (Диасом — Прим. «СЭ») или Масвидалем. Он должен победить хороших соперников. У него есть только один вариант — сразиться с Исламом Махачевым. Тогда будет реванш с Хабибом».

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 6 октября 2018 года.