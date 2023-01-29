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Сегодня, 15:10

Менеджер Федора: «Дана Уайт должен был взять 90 млн долларов и уйти из UFC»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен раскритиковал Дану Уайта и объяснил, почему президент UFC по-прежнему возглавляет промоушен.

«Дана Уайт был хорошим парнем, вот такого размера [показывает мизинец], худой парень с редкими волосами и очень плохими зубами, — сказал Миллен в интервью «СЭ». — UFC был отстоем [показывает большой палец вниз и издает неприятный звук], а Pride — был вот здесь [указывает пальцем вверх]. Он приезжал в Японию и был другим человеком, но UFC рос, он начал принимать стероиды, встречаться с ринг-герлз.

Я дружу с мамой Даны Уайта — есть интервью с ней, которое облетело интернет. Я записал его 10 лет назад. Оно показывает, как Дана относится к людям. Он стал высокомерным. Дана считает, что он важнее, чем бойцы. Он считает, что это он — звезда. В UFC звезды — это бойцы, которые тренируются каждый день, рискуют своей жизнью. Дана как ребенок в старшей школе, который хочет казаться суперзвездой. Когда UFC был выкуплен компанией Endeavor, Дана Уайт должен был уйти. Он должен был взять около 90 млн долларов. Но если бы Даны не было в UFC, в Лас-Вегасе он был бы просто очередным жирным богатым парнем.

В ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.

Джерри Миллен, Федор Емельяненко, Дана Уайт. «Готов драться с Даной Уайтом по ММА». Американский менеджер Федора: большое интервью
Федор Емельяненко
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