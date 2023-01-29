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Сегодня, 14:40

Александр Волкановски: «Через 10 секунд с начала боя лицо Махачева быстро изменится»

Волкановски считает, что чемпион в легком весе Махачев его недооценивает
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) считает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (23-1) его недооценивает.

«По его лицу видно, что он думает: «Этот парень не слишком большой», — сказал Волкановски FreeStylebender. — Я читал это на лицах многих людей. Но эта физиономия быстро меняется, когда я вступаю в октагон. Через 10 секунд с начала боя его лицо быстро изменится. Размер перестанет играть значение. Сперва я подключу ноги, а затем нанесу удары руками. Он попытается меня схватить, но я — маленькая кирпичная стена. Тогда он начнет нервничать и думать: «Черт, во что я ввязался?»

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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