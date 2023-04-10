Менеджер Емельяненко: «Александр должен подраться с Монсоном 26 мая по MMA»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, подтвердил, что следующим соперником Емельяненко, скорее всего, станет другой ветеран Джефф Монсон.

«Я думаю, соперник ориентировочно [Джефф] Монсон, возможно по правилам MMA. На ту же дату планируем дебют Ивана [Емельяненко], тоже по MMA», — сказал Бурчак «СЭ».

Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».