20:08 | Единоборства / ММА — ММА

Менеджер: "Через пару дней будет супер-новость про Емельяненко"

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Представитель Gagarin Sports Managment Анастасия Батина прокомментировала подписание контракта с российским бойцом Александром Емельяненко и его последующее продвижение в Bare Knuckle Fighting Championship. 

- Мы в ближайшие пару дней это не комментируем. Как только решим анонсировать подписание Емельяненко в Gagarin, мы вам сообщим. После этого и будут все подробности. Сейчас все на стадии переговоров, но через пару дней будет супер-новость, - сказала Батина. 

Ранее в понедельник Александр Емельяненко заявил, что получил контракт с BKFC. (Михаил Потапов)

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