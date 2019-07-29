Менеджер: "Через пару дней будет супер-новость про Емельяненко"

Представитель Gagarin Sports Managment Анастасия Батина прокомментировала подписание контракта с российским бойцом Александром Емельяненко и его последующее продвижение в Bare Knuckle Fighting Championship.

- Мы в ближайшие пару дней это не комментируем. Как только решим анонсировать подписание Емельяненко в Gagarin, мы вам сообщим. После этого и будут все подробности. Сейчас все на стадии переговоров, но через пару дней будет супер-новость, - сказала Батина.

Ранее в понедельник Александр Емельяненко заявил, что получил контракт с BKFC. (Михаил Потапов)