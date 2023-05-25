Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку, сообщают «Известия». Вечер ММА пройдет в Москве завтра, 26 мая.
По данным источника, тренировочные поединки были похожи на дружеские спарринги, однако некоторые постарались напугать соперника новыми приемами.
В главном бою встретятся россиянин Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. В соглавном — Александр Емельяненко и Евгений Ершов. Иван Емельяненко проведет бой с Алексеем Леденевым, а Юрий Рябой с Ильясом Якубовым.
Источник: https://iz.ru/
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