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Сегодня, 14:47

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку

Виктория Кравченко
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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку, сообщают «Известия». Вечер ММА пройдет в Москве завтра, 26 мая.

По данным источника, тренировочные поединки были похожи на дружеские спарринги, однако некоторые постарались напугать соперника новыми приемами.

В главном бою встретятся россиянин Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. В соглавном — Александр Емельяненко и Евгений Ершов. Иван Емельяненко проведет бой с Алексеем Леденевым, а Юрий Рябой с Ильясом Якубовым.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23.00 по московскому времени.
Источник: https://iz.ru/
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