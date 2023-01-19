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Сегодня, 14:19

Менеджер Емельяненко: «Александр позволил себе расслабиться раз за полгода»

Менеджер Емельяненко заявил, что боец позволил себе немного расслабиться
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал «СЭ» новость о том, что Александра не пустили в торговый центр в Москве «из-за задумчивого состояния».

«В России у народа, видимо, есть два самых ожидаемых праздника: Новый год и Александр Емельяненко выпил, — отметил Бурчак. — Александр, конечно, уникальный человек в России, ему не обязательно устраивать перфомансы, чтобы попадать во все СМИ. Но, по факту, Саша держит форму с лета 2022-го, и раз в полгода позволил себе немного расслабиться. Тут же со спины набежали «доброжелатели». Советую всем вспомнить свои последние полгода и задуматься перед тем, как писать любой комментарий».

Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево Плаза». На видео видно, как боец сначала пытается зайти в торговый центр, а затем с трудом идет по улице.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
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