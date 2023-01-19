Жена Александра Емельяненко вспомнила, как первый раз вышла за него замуж в СИЗО «Бутырка»: «Это какой-то кошмар»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала, как в 2015 году пара регистрировала свой первый брак в следственном изоляторе «Бутырка».

— В первый раз вы расписались в СИЗО «Бутырка». Не очень понимаю, как молодая красивая девушка решила заключить брак в изоляторе. Во-первых, почему нельзя было дождаться, пока Саша выйдет? И вообще, не возникала мысль, стоит ли ждать? Мужчин-то вокруг хватает.

— Ну, я тебя понимаю.

— А я тебя — нет.

— Если бы мне рассказали такую историю, тоже решила бы: «Что-то там, по-моему, не совсем нормально». Но всякое в жизни бывает. Я думала, что такая история со мной точно не может произойти. Дело в том, что мы собирались расписаться еще задолго до того, как Саша попал в тюрьму, но он все время катался по сборам. Уезжал, поэтому никак не могли дойти до ЗАГСа. Года два, наверное, шли. А потом случилась вот эта ситуация. Мы вообще-то в очередной раз расстались.

— После того, как его обвинили?

— Перед этим. Потом произошел тот случай, из-за которого Саша попал в тюрьму. Я съехала из квартиры, где мы жили вместе, он там остался один. Через некоторое время мы помирились, сошлись заново, я его простила, а затем уже он попал в тюрьму. Его же не сразу посадили. Никогда не думали, что Саша все-таки угодит за решетку.

— Я тебя слушаю и уже сбилась со счета — сколько раз вы сходились и расходились. Ты сама знаешь?

— Конечно, нет. Первые года два-три знала, а сейчас уже не скажу.

— Как происходит роспись в СИЗО?

— Ой, если честно, это какой-то кошмар. Ну, на самом деле сама процедура простая — жених и регистратор встречаются с тобой в обычной комнате, только на окнах решетки. Стены, стол, три стула. Спрашивают то же самое, что и обычно: согласны, не согласны, «да» — «да». Вы расписываетесь — и все. Десять минут стоите болтаете.

— А что дальше? На него наручники — и уводят?

— Нет, без наручников. Это комната, которую закрывают. Единственная странность — то, что вас там запирают.

— Дверь железная?

— Наверное, точно не помню. Коридор, по которому ходишь, — как в кино. А в самом помещении ничего необычного.