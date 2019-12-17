Майрбек Хасиев: «Балаев не является главной звездой ACA»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев прокомментировал мнение, что главным бойцом промоушна является Марат Балаев.

— Не считаю Балаева главной звездой промоушна. Он лигу не тянет, ее тянет команда ACA и люди, которые помогают лиге финансово. Ни один боец лигу не тянет, это я вам точно говорю, — сказал Хасиев. (Михаил Потапов)

43-летний Балаев в субботу на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге победил раздельным решением судей бразильца Диего Брандао. На счету Балаева 11 побед и 2 поражения в ММА. В 2016 — 2018 годах владел чемпионским поясом АСВ (лига — предшественница АСА).