Майкл Чендлер намекнул, что его следующим соперником будет Порье

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) заявил, что только ему и Дастину Порье (28-7) из топа этой весовой категории не назначены бои.

«На данный момент мы с Порье единственные парни из топа, которым не назначили бой, — сказал Чендлер на пресс-конференции UFC. — Ни для кого не секрет, что мы с Порье были на пути к тому, чтобы выйти в клетку. Я не буду отсиживаться. Думаю, скоро вы услышите новости.

У него есть ко мне какая-то неприязнь. Я же не потерял ни минуты сна, думая о нем. Я буду продолжать делать то, что делаю всегда: тренироваться и ждать, когда мне дадут соперника. Затем я войду в клетку и прикончу его. В следующем году я намерен стать чемпионом».

Порье занимает вторую строчку рейтинга легкого дивизиона. В последнем бою он проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269.

Чендлер занимает пятую строчку рейтинга легкого дивизиона. В прошлом бою 8 мая на UFC 274 он победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде.