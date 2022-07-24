Пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу сидит на диете из пиццы и макарон

Обладатель черного пояса Майки Музумечи рассказал, что сидит на строгой диете, состоящей только из пиццы и макарон.

«Я ем пиццу и макароны каждый день, — сказал Музумечи в подкасте The Joe Rogan Experience. — Все началось с того, что я постоянно сбрасывал вес и сидел на диетах. У меня выработалось расстройство приема пищи. Я не люблю есть перед тренировкой, потому что тогда чувствую вздутие живота, поэтому я ем только на ночь. Я итальянец, поэтому я начал есть то, что мне действительно нравится — пиццу и макароны. На десерт я принимаю асаи. Во всяком случае это лучше, чем если бы я сидел без углеводов».

Музумечи является первым американцем, который выиграл несколько чемпионатов мира по джиу-джитсу.