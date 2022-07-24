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Сегодня, 16:03

Майкл Чендлер дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) верит, что Чарльз Оливейра (33-8) финиширует Ислама Махачева (22-1) на UFC 280 в Абу-Даби.

«Я поставлю на Оливейру. Мне кажется, что он сделает свою работу, — сказал Чендлер на пресс-конференции UFC. — Я не говорю, что Ислам — не жесткий боец, что он не станет будущим чемпионом, но я не вижу причин, почему Оливейра в этом поединке андердог.

Чарльз финишировал всех, с кем дрался в последнее время. У него случился крутой подъем от малоизвестного бойца, у которого были то взлеты, то падения, до легковеса номер один в мире. Проявите к нему уважение. Оливейра финиширует Махачева».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится на UFC 280 22 октября.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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