Майкл Чендлер и Дастин Порье прошли взвешивание перед боем на UFC 281

Американские бойцы легкого веса UFC Майкл Чендлер и Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 281.

Вес Чендлера составил 70,67 кг, Порье показал на весах 70,76 кг. Оба бойца уложились в границы весовой категории.

36-летний Чендлер провел 30 боев в ММА, в которых одержал 23 победы. 33-летний Порье выиграл 28 поединков из 35.

Бой Порье и Чендлера пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США) на UFC 281.