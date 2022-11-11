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11 ноября, 19:33

Адесанья оказался тяжелее Перейры перед поединком на UFC 281

Мария Гусева
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Чемпион UFC в среднем весе, нигириец Исраэль Адесанья и бразильский боец Алекс Перейра успешно прошли порцедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 281.

Адесанья показал на весах 83,91 кг, вес Перейры составил 83,73 кг. Оба бойца уложились в весовой лимит категории.

33-летний Адесанья провел в ММА 24 боя, одержав 23 победы. 35-летний Перейра имеет в активе 6 побед в 7 поединках.

Бой Адесаньи и Перейры пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США) на UFC 281 и станет главным поединком турнира.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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