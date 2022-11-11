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11 ноября, 15:51

Тищенко объяснил, за счет чего Минеев должен победить Родригеса

Иван Шитик
Корреспондент
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Боксер, чемпион Олимпийских игр 2016 года Евгений Тищенко считает, что боец Владимир Минеев должен одержать победу над Фернандо Родригесом.

«Буду болеть за Вову Минеева, тем более он и товарищ мой хороший. Он базовый кикбоксер, поэтому я думаю, у него все шансы для победы есть», — заявил Тищенко РЕН ТВ.

По словам боксера, он помнит по совместным спаррингам, что Минеев хорошо работает руками в стойке.

«Поэтому, я думаю, сопернику будет непросто», — подчеркнул чемпион Олимпиады.

Поединок по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1044743-tishchenko-obiasnil-pochemu-mineev-dolzhen-pobedit-fernando-rodrigesa
Владимир Минеев
Евгений Тищенко
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