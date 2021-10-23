Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в ходе общения с болельщиками на своем Yotube-канале «Michael Bisping» вспомнил самого дурно пахнущего соперника.

— Майк, от какого твоего соперника воняло сильнее всего?

— Тим Кеннеди вне конкуренции. Вонючий мужик. Уже по его лицу понятно, что от него воняет. К тому же, он не чистит зубы.

Биспинг завоевал титул чемпиона UFC в июне 2016-го, победив нокаутом Люка Рокхольда. На момент выигрыша пояса британцу было 37 лет. Завершил карьеру в ноябре 2017-го после поражения нокаутом Келвину Гастелуму.