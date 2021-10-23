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Майкл Биспинг: «Тим Кеннеди — самый вонючий мой соперник. Он еще и не чистил зубы»

20:02
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в ходе общения с болельщиками на своем Yotube-канале «Michael Bisping» вспомнил самого дурно пахнущего соперника.

— Майк, от какого твоего соперника воняло сильнее всего?

— Тим Кеннеди вне конкуренции. Вонючий мужик. Уже по его лицу понятно, что от него воняет. К тому же, он не чистит зубы.

Биспинг завоевал титул чемпиона UFC в июне 2016-го, победив нокаутом Люка Рокхольда. На момент выигрыша пояса британцу было 37 лет. Завершил карьеру в ноябре 2017-го после поражения нокаутом Келвину Гастелуму.

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Никита Горшенин все материалы автора
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