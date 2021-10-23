Майкл Биспинг: «Тим Кеннеди — самый вонючий мой соперник. Он еще и не чистил зубы»
20:02
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в ходе общения с болельщиками на своем Yotube-канале «Michael Bisping» вспомнил самого дурно пахнущего соперника.
— Майк, от какого твоего соперника воняло сильнее всего?
— Тим Кеннеди вне конкуренции. Вонючий мужик. Уже по его лицу понятно, что от него воняет. К тому же, он не чистит зубы.
Биспинг завоевал титул чемпиона UFC в июне 2016-го, победив нокаутом Люка Рокхольда. На момент выигрыша пояса британцу было 37 лет. Завершил карьеру в ноябре 2017-го после поражения нокаутом Келвину Гастелуму.
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