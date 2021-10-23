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Майкл Биспинг: «Сейчас я редко выпиваю, но были времена, когда мог не просыхать три дня»

20:08
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в ходе общения с болельщиками на своем Yotube-канале «Michael Bisping» вспомнил свое самое тяжелое похмелье.

— Твое самое тяжелое похмелье?

— Господи боже мой... Бог ты мой.. Их было несколько. В том числе из-за этого я сейчас редко выпиваю. Это не стоит того. Сейчас выпивка убивает меня. В прежние времена, если мы берем олдскульные попойки, я мог не просыхать три дня подряд.

Биспинг завоевал титул чемпиона UFC в июне 2016-го, победив нокаутом Люка Рокхольда. На момент выигрыша пояса британцу было 37 лет. Завершил карьеру в ноябре 2017-го после поражения нокаутом Келвину Гастелуму.

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Никита Горшенин все материалы автора
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