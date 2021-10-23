Бывший чемпион Pride и UFC Антонио Ногейра поделился мнением о своем бывшем сопернике Федоре Емельяненко.

«Он мировой кумир, для меня Федор — лучший тяжеловес в истории. Очень стратегически грамотный и быстрый боец, много лет оставался непобежденным. Да, есть фактор времени, ему 45 лет, а бойцы показывают лучшие выступления в другом возрасте. Но я все равно всегда болею за него», — сказал Ногейра в интервью порталу mmafighting.com.

Бой на турнире Bellator 269 между 45-летним Федором Емельяненко и 36-летним Тимоти Джонсоном пройдет сегодня, 23 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.

Емельяненко дважды побеждал Ногейру единогласным решением — в марте 2003-го и декабре 2004-го.