Хамзин победил Сильву в поединке на турнире RCC Intro 17

Ильяс Хамзин встретился с бразильцем Мишелем Сильвой в главном поединке турнира RCC Intro 17. Бой проходил в категории до 77 кг.

Поединок закончился победой Хамзина раздельным решением судей.

«Размены ударами были зрелищными, оба спортсмена доносили свои выстрелы до цели. Бразилец демонстрировал хорошее передвижение, здорово работал на ногах, но Хамзин доставал соперника и лоу-киками, и ударами по корпусу», — говорится в сообщении пресс-службы RCC.

Для Хамзина эта победа стала восьмой в карьере. На счету Сильвы теперь десять поражений.