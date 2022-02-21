Майкл Биспинг: «Бобби Грин может выиграть у Ислама Махачева»

Бывший чемпион, а ныне комментатор UFC Майкл Биспинг рассказал, за счет чего Бобби Грин (29-12) может одолеть Ислама Махачева (21-1). По словам Биспинга, на ногах Грин намного быстрее Махачева.

«Потрясающая возможность для Бобби Грина, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Будем честными, Бобби может выиграть этот бой. На ногах он намного лучше, чем Ислам. Конечно, Ислам может донести удар. Он не просто борец. Но он далеко не такой быстрый, как Грин. У него нет той работы ног, как у Бобби. Если дело дойдет до борьбы и джиу-джитсу, то, конечно, преимущество в этом аспекте на стороне Ислама. Но для этого ему нужно повалить Грина».

Биспинг также подчеркнул, что Грину следует оставаться на ногах, чтобы победить Махачева.

Поединок между Грином и Махачевым станет главным событием турнира UFC Fight Night 202. Шоу пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 27 февраля.

(Давид Хачатрян)