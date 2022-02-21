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21 февраля, 23:38

Дэйли намерен завершить карьеру боем с Корешковым. Поединок запланирован на 13 мая

Дэйли намерен завершить карьеру боем с Корешковым 13 мая на турнире Bellator в Лондоне
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Бой между россиянином Андреем Корешковым и британцем Полом Дэйли запланирован на 13 мая на турнире Bellator в Лондоне, сообщает MMA Junkie. Этим поединком Дэйли намерен завершить бойцовскую карьеру.

На счету 31-летнего бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Корешкова 25 побед и 4 поражения в ММА. У 39-летнего Дэйли, также выступавшего в UFC и Strikeforece, 43 победы, 18 поражений и 2 ничьи.

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