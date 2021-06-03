Инсайдер ESPN Марк Раймонди сообщил, что поединок между Флойдом Мейвезером-младшим (50-0, 27 КО) и You Tube-блогером Логаном Полом (0-1) пройдет без судей, но в то же время нокауты будут разрешены.

Это означает, что ни один из боксеров не будет объявлен победителем, если по окончанию последнего раунда оба боксера будут стоять на ногах — только досрочная победа.

Также поединок не будет занесен в профессиональный рекорд. Атлетическая комиссия Флориды (FSAC) не могла санкционировать противостояние Мейвезера и Пола как профессиональный поединок из-за большой разницы в габаритах и весе между боксерами.

Бойцы будут боксировать в 12-унцовых перчатках и без защитных шлемов. Дистанция поединка — 12 раундов.

Противостояние Мейвезер — Пол запланировано на 6 июня в Майами.