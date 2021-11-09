Майк Свик назвал российского бойца UFC, способного победить Хабиба Нурмагомедова

Бывший боец UFC, основатель зала AKA Thailand американец Майк Свик считает, что легковес Ислам Махачев мог бы победить бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

«Мы всегда смотрели на Хабиба Нурмагомедова и задавались вопросом, кто может победить его. Говорили, что это второй, третий номер рейтинга, но его так никто и не победил. Я считаю, что Ислам Махачев действительно тот человек, которому по силам победить Хабиба. Если кто-то и мог победить Хабиба, или дать ему хороший бой, или поймать его на ошибке, или что-то в этом роде, нет сомнений, что это Ислам», — сказал Свик в интервью The Allstars.

Махачев занимает четвертую строчку в рейтинге легковесов UFC и находится в шаге от титульного боя. На его счету 21 победа и 1 поражение. У Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.