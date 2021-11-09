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Майк Свик назвал российского бойца UFC, способного победить Хабиба Нурмагомедова

11:46
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший боец UFC, основатель зала AKA Thailand американец Майк Свик считает, что легковес Ислам Махачев мог бы победить бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

«Мы всегда смотрели на Хабиба Нурмагомедова и задавались вопросом, кто может победить его. Говорили, что это второй, третий номер рейтинга, но его так никто и не победил. Я считаю, что Ислам Махачев действительно тот человек, которому по силам победить Хабиба. Если кто-то и мог победить Хабиба, или дать ему хороший бой, или поймать его на ошибке, или что-то в этом роде, нет сомнений, что это Ислам», — сказал Свик в интервью The Allstars.

Махачев занимает четвертую строчку в рейтинге легковесов UFC и находится в шаге от титульного боя. На его счету 21 победа и 1 поражение. У Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

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