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Гэтжи — о поединке с Нурмагомедовым: «Я подвел свою команду и семью»

10:26
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Американский боец UFC Джастин Гэтжи поделился воспоминаниями о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«В течение последнего года я каждый день просыпался с борьбой против самого себя. Я был смущен своим предыдущим поединком и подвел свою команду и семью. Этого больше не повторится», — написал Гэтжи в Instagram.

24 октября 2020 года Нурмагомедов победил Гэтжи сабмишеном во втором раунде боя на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWBHgJ8jD4s/

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