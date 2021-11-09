Гэтжи — о поединке с Нурмагомедовым: «Я подвел свою команду и семью»
10:26
Американский боец UFC Джастин Гэтжи поделился воспоминаниями о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«В течение последнего года я каждый день просыпался с борьбой против самого себя. Я был смущен своим предыдущим поединком и подвел свою команду и семью. Этого больше не повторится», — написал Гэтжи в Instagram.
24 октября 2020 года Нурмагомедов победил Гэтжи сабмишеном во втором раунде боя на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.
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