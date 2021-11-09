Минаков рассчитывает провести бои-реванши с Соума и Конго

Российский боец ММА Виталий Минаков заявил в интервью «СЭ», что хотел бы провести бои-реванши с Саидом Соума и Чейком Конго.

Минаков проиграл Конго единогласным решением судей 16 февраля 2019 года на турнире Bellator 216. Это был их второй бой — в первом, в апреле 2014 года, россиянин одержал победу единогласным решением судей, защитив титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Поединок между Минаковым и Соума состоялся 23 октября этого года на турнире Bellator 269 в Москве. В третьем раунде у российского бойца вылетел палец, сразу вправить его не получилось, и рефери остановил бой. Победа была присуждена американцу.

— Будете продолжать карьеру?

— На сегодняшний день могу сказать: определенно буду продолжать. Мы уже разговаривали со Скоттом Кокером (президент Bellator. — Прим. «СЭ») — даже если у меня не получится получить визу в США, у Bellator в следующем году будет шесть турниров вне Штатов — это Европа, возможно, Россия, другие страны, может, Канада. Поэтому я рассчитываю как минимум на два турнира со своим участием, а может, и на три, если получится.

— Будет реванш с Саидом?

— Реванш с Саидом был бы логичным, — сказал Минаков. — Насколько я слышал — не напрямую, а от очевидцев, Скотт Кокер обозначил на пресс-конференции, что в случае моего желания реванш организуют, а я это желание имею. Совершенно нелепая история, в которой я по большому счету сам виноват. Но эту историю надо закрыть.

— Мне кажется, можно было бы оживить и историю с боем против Сергея Харитонова.

— Вы считаете, что я настолько в плохой форме? (Смеется.)

— Подождите, Сергей провел хороший бой с Чейком Конго. Произошло это недоразумение, а так получился зрелищный поединок.

— Моя ирония в отношении Сереги не злая на самом деле. Серега может быть в хорошей форме, все зависит от соперника и мотивации. Когда Серега мотивирован, он набирает очень хорошую форму. А когда относится к сопернику с недооценкой, то...

Я бы подрался с Саидом — надо закрыть эту историю. Подрался бы и с Чейком Конго, эту историю тоже надо закрыть. Больше всего меня заедают эти поражения от соперников, которым нельзя проигрывать. Плюс я знаю, что нужно сделать, чтобы выиграть, а чего делать нельзя. Но опять же все это обусловливается определенной перспективой. Когда ты понимаешь перспективу поединка, ты держишь себя в форме. А когда ты не ее не видишь... Когда два года назад забрали визу, я стал вести такой образ жизни... Безусловно, я тренировался, посещал зал, но понимал, что у меня вряд ли будут поединки. Хорошо, что Bellator пришел в Москву и в Европу, думаю, мне еще удастся повыступать. Если будет возможность выступать хотя бы два раза в год, то я буду продолжать.