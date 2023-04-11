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Сегодня, 13:07

Масвидаль: «Я бы все равно завершил карьеру, даже если бы нокаутировал Бернса»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) подтвердил, что он больше не может выступать на том же уровне, что раньше.

«В последнем тренировочном лагере я пахал больше, чем в течение всей своей карьеры. Так что моя физическая форма была чертовски хороша, — отметил Масвидаль в эфире The MMA Hour. — Я не оправдываюсь, но я уже не тот, что прежде. В бою были моменты, когда я попадал по Бернсу, но не мог переключиться на следующую передачу.
Если бы я нокаутировал Бернса и добыл Майами победу, которую он заслуживает, я бы все равно ушел в отставку. Я бы сказал: «Спасибо всем, но, кажется, мои лучшие времена позади».

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

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