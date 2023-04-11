Белал Мухаммад: «Я готов подняться в средний вес, чтобы побить Чимаева»

Средневес UFC Белал Мухаммад (22-3) заявил, что готов подняться на дивизион повыше вслед за Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я готов подняться в средний вес, — приводит слова Мухаммада MMA Junkie. — Я намерен найти Чимаева. Я готов драться с ним в среднем весе. Так что я планирую подняться и отыскать его. Я добрался до топа в полусреднем весе, то же самое будет в среднем.

Если мне не дадут бой за титул, то просто дайте мне громкие поединки, вроде боя с Шоном Стриклендом. Дайте мне того, кого я ненавижу, кому захочу разбить морду».

Мухаммад идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.