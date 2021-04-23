Масвидаль представил свой новый промоушен по проведению боев ММА на голых кулаках

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль неожиданно анонсировал создание собственного промоушена по проведению боев ММА на голых кулаках. Об этом он сообщил в своем Instagram, отметив, что лига создана совместно с рэп-исполнителем Anuel AA.

«Громкая новость для истинных фанатов боев, поскольку мы с единственным и неповторимым Anuel AA объединились, чтобы устроить для вас самые жестокие бои ММА на голых кулаках. Правильно, никаких перчаток, те же правила, и первый ивент состоится в Майами 25 июня. Каждый боец будет экипирован брендом одежды Anuel's, что в переводе с английского означает «Настоящий до самой смерти». Gamebred Fighting Championship», — написал Масвидаль.

Свой следующий поединок Масвидаль проведет в ночь на 25 апреля в Джексонвилле, где в главном событии UFC 261 он разделит октагон с действующим чемпионом дивизиона Камару Усманом.

В июле прошлого года на UFC 251 в Абу-Даби Хорхе проигрывал Усману единогласным решением судей, приняв бой на шестидневном уведомлении.