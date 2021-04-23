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Рафаэль Физиев вызвал на бой Кевина Ли

11:26

Легковес UFC кыргызстанец Рафаэль Физиев опубликовал в своем Twitter видео, адресованное экс-претенденту на временный титул UFC в легком весе американцу Кевину Ли.

«Пожалуйста, помогите мне найти Кевина Ли», — оставил Физиев комментарий к своему видео, в котором он пытается найти потенциально соперника в лесу.

Свой последний бой Физиев провел в декабре прошлого года на UFC 256, нокаутировав тогда Ренато Корнейро в первом раунде. Ли занимает 13-ю строчку в рейтинге, в то время как Физиев находится за пределами топ-15.

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