Масвидаль назвал имя следующего соперника

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что если ему не удастся подраться с бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) до конца года, то он выйдет в клетку против Гилберта Бернса (20-5).

«Если бой с Конором не состоится, то, наверное, подерусь с Гилбертом Бернсом, — сказал Масвидаль в подкасте BLOCKPARTY. — Стилистически мне выгоден бой с Гилбертом. Кроме того, он мне нравится, потому что он выходит драться, выходит либо нокаутировать, либо задушить. Мы покажем фанатам кровавое месиво. Все будут довольны, так что я согласен подраться с Гилбертом».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

Бернс в прошлом поединке проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.