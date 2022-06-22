Шлеменко: «У Хабиба были бы высокие шансы на победу над Адесаньей»

Шлеменко считает, что у Нурмагомедова были бы высокие шансы на победу над Адесаньей

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) считает, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) смог бы дать конкурентный бой действующему чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье (22-1).

«Сложно сказать, смог бы Нурмагомедов легко справиться с Адесаньей в трех раундах, — приводит слова Шлеменко издание RT. — Все же это разница в две весовые категории. Но у него были бы высокие шансы на победу. Это однозначно. Но в среднем весе ему бы предстояла встреча с более сильными и выносливыми соперниками».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.