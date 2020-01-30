Масвидаль и Усман едва не устроили потасовку в Майами

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль едва не устроили драку во время мероприятия, посвященного предстоящему Супербоулу-2020, который состоится в эти выходные. Охранникам удалось предотвратить конфликт, все ограничилось лишь словесной перепалкой.

32-летний Усман провел в ММА 17 боев, в которых одержал 16 побед. В своем предыдущем бою против Колби Ковингтона в декабре 2019 года американец защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

На счету 35-летнего Масвидаля 35 побед в 48 боях в профессиональной карьере, в июле 2019 года на турнире UFC 239 он провел самый быстрый нокаут в истории организации: ему хватило 5 секунд, чтобы победить Бена Аскрена.