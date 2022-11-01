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Сегодня, 13:25

Боец ММА Писарев мог умереть из-за отравления арбузом

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Предварительной причиной смерти бойца ММА Александра Писарева могло стать отравление арбузом, сообщает РЕН ТВ.

33-летнего бойца госпитализировали 30 октября. По словам тренера Магомеда Камилова, бойцу стало плохо после съеденного арбуза. Скорая помощь дважды приезжала к спортсмену. Писарев и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Александра спасти не удалось.

Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, финалист чемпионата Европы по смешанным единоборствам.

Статистика спортсмена в ММА: три победы и два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года, уступив Максиму Усояну.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1041257-stala-izvestna-predvaritelnaia-prichina-smerti-boitsa-mma-pisareva
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