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Сегодня, 13:15

Монсон: «Ян — отличный боец, но не для привлечения аудитории. Это точно не потому, что он русский»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Боей ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказал мнение о том, что Петр Ян привлекает не так много аудитории, как того бы хотелось UFC.

«Ян — отличный боец, но он не так привлекателен в плане привлечения аудитории. Это точно не потому, что Петр — русский. Были еще российские бойцы, которые выигрывали титулы. Это здесь совсем не имеет значения. UFC неважно, из какой боец страны. Главное — сколько денег он принесет», — сказал Монсон «СЭ».

На турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян раздельным решением уступил американцу Шону О'Мэлли. Россиянин проиграл второй поединок подряд. Всего на счету Яна 16 побед и 4 поражения.

Джефф Монсон
Петр Ян
UFC
ММА
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