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Сегодня, 14:41

Василевский — о Сидакове в ММА: «Никто не знает, как он почувствует себя после первого пропущенного джеба»

Алина Савинова
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Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский оценил перспективы олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова в ММА.

«Гипотетически шансы Сидакова могут быть высокими, но надо понимать, что это в принципе два разных вида спорта. Не надо быть олимпийским чемпионом по борьбе, чтобы бороть всех в ММА. Главное — не статус олимпийского чемпиона, а насколько ты свою борьбу можешь применить в ММА. Может у Сидакова не получится, поэтому я бы сначала посмотрел, как он увидит ММА, как будет там драться. Если он борец, то поставит очень тонкую ударную технику. С ним тогда будет непривычно тяжело. Как он будет себя чуствовать против тяжелого прощенного джеба? Этого пока никто не знает», — цитирует Василевского Vrognoze.ru.

После победного для себя чемпионата мира-2023 Сидаков рассказал «СЭ», что у него есть планы попробовать себя в ММА.

Источник: Vrognoze.ru
Заурбек Сидаков
ММА
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