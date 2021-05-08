Марсио Сантос считает, что его засудили в бою со Шлеменко: «Я выиграл два раунда»

Бразильский боец Марсио Сантос (16-6) в интервью «СЭ» выразил мнение, что в бою с Александром Шлеменко его засудили. Поединок состоялся 7 мая во Владивостоке на турнире АМС Fight Nights.

«В целом это был равный бой, действительно равный, — сказал Сантос. — Получилось отличное шоу. И все же я уверен, что выиграл два раунда. А за первый, возможно, дал бы ничью. Я решил, что не буду себя выматывать, пытаясь повалить Шлеменко, несмотря на то, что в Дагестане у меня были отличные спарринги, тренировки, где я узнал много нового о вольной борьбе. Но есть такая штука, как чуйка: я чувствовал, что способен нокаутировать Шлеменко. И я был близок к этому. Я нанес несколько хороших апперкотов, хорошо бил коленями. Хотел доказать, что Марсио Педра Гамач тоже умеет нокаутировать. Я владею джиу-джитсу на высоком уровне, но чувствовал, что могу нокаутировать Шлеменко и следовал этой стратегии, потому что уже в начале боя нанес несколько точных ударов. Я видел, что у соперника все под контролем, но старался использовать каждый момент, так что ему неплохо от меня досталось. Но ведь это Шлеменко, в России, во Владивостоке… И все же думаю, что эта победа для него получилась с привкусом поражения.

Сегодня Шлеменко показал свои лучшие удары руками и ногами. Но я своевременно отвечал ему. В какой-то момент я взяд бой под свой контроль. Жаль, что из этого судьи ничего не увидели. Думаю, сегодня они были немного патриотами и прсудили ему пробеду. А может и не немного.

Шлеменко не согласится на реванш. А я бы его провел с удовольствием, думаю, это было бы интересно и болельщикам. Но Шлеменко не согласится, потому что понимает, что был очень близок к поражению».

(Илья Андреев)