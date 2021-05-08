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Джонсон встретится с Немковым в полуфинале Гран-при Bellator

06:06
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Американец Энтони Джонсон одержал победу на турнире Bellator 258. 37-летний боец во втором раунде победил бразильца Жозе Аугусто Азеведо Барроса.

Таким образом, Джонсон встретится в полуфинале Гран-при Bellator с россиянином Вадимом Немковым.

Теперь у Джонсона 23 победы и 6 поражений в ММА, а у 29-летнего Барроса — 7 побед и 3 поражения.

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